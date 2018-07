Seit Mittwoch steht Scheiblingkirchens Gegner im ÖFB-Cup fest. Es wurde keiner der ganz großen Vereine Österreichs, die im Pittental-Stadion gastieren werden. Mit dem SC Austria Lustenau wird zwar ein langjähriger Profi-Verein Österreichs zu Gast sein, doch das ganz große Los blieb aus. Sportlich gesehen eine sehr schwierige Hürde für die Mannen von Trainer Thomas Husar, jedoch auch attraktiv genug?

Aufgrund der relativ niedrigen Zuschauerzahlen in der vergangenen Saison in der Sky Go Ersten Liga darf man sich auch im Pittental wenige Fans der Vorarlberger erwarten. Auch für die heimischen Zuschauer ist Lustenau wohl kaum ein Gegner, um scharenweise auf den Scheiblingkirchner Sportplatz zu pilgern. Dies hätte wohl bei einem offiziellen Bewerbsspiel gegen Rapid, Austria oder Sturm anders ausgesehen. Da hätte man mit einem vollen Haus rechnen können. Das Team aus Scheiblingkirchen wird dennoch alles geben, um die Gäste zu ärgern – und da hat man sich auch viele Zuschauer verdient.

Obwohl es der ÖFB-Cup ist und man einen Verein aus der neuen zweiten Liga gezogen hat, kann man kaum von der großen Fußballbühne reden. Zu klein ist das Interesse und die Popularität des Gegners der Scheiblingkirchner.