Blindes Vertrauen

Eine Herkulesaufgabe wartet auf Breitenau in der Rückrunde. Mit drei Punkten ist die Waldherr-Elf Tabellenletzter. Acht Punkte fehlen auf das rettende Ufer. Einer, der das Unmögliche möglich machen soll, ist Stürmer Pavel Klimpar. Den lotste Breitenau-Tormann Richard Mrozek in die Steinfeld-Arena, soll für die nötigen Tore gegen den Abstieg sorgen.

Doch genau da lauert die Gefahr. Denn Klimpar hat bisher noch nie in Österreich gespielt. Wie gut oder wie schlecht der 29-jährige Stürmer ist, kann in Breitenau niemand sagen. Die Verantwortlichen müssen sich darauf verlassen, was Mrozek über seinen Landsmann sagt.

Das Vertrauen, das Breitenau in Mrozeks Expertise setzt, ist hoch. Im Abstiegskampf nicht die beste Voraussetzung, auf eine unbekannte Variable zu setzen. Außer, wenn das Risiko doch aufgeht.