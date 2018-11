Scheiblingkirchen darf sich für diese Hinrunde schon ordentlich auf die Schultern klopfen lassen. Dabei sah es kurz vor der Startlinie nicht so rosig aus: Im Fußball kann‘s ganz schnell gehen – nach Niederlagen gegen 1. Klasse- und Gebietsliga-Vereine hing im Pittental der Haussegen zum Saisonstart schief. Da half das 0:0 gegen Ortmann zum Start auch nicht so richtig. Zeitsprung, 14 Runden und 25 Punkte mehr am Konto später, hing der Scheiblingkirchner Himmel fast schon voller Geigen…

Scheiblingkirchen ist in der 1. Landesliga sehr gut aufgehoben – hat aber in dieser Hinrunde den Platz eingenommen, den der USV auch eine Etage tiefer immer wieder hatte. Im Blickkontakt zu den ganz Großen, aber immer ein paar Prozentpunkte dahinter. Mit ein Grund, warum Scheiblingkirchen selbst in der Meistersaison von manchem Konkurrent noch unterschätzt wurde – und am Ende dieses kleine Wunder bewerkstelligte.

Auch wenn der Meistertitel in der 2. Landesliga, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, noch nachwirkt – zum Träumen ist es nicht zu früh. Der Weg bis zum Sommer und zur neuen Saison ist noch weit, dennoch soll niemand überrascht sein, wenn Scheiblingkirchen auch im Frühjahr und in der nächsten Saison ganz oben anklopft.