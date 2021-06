Dass es nicht einfach ist, einen treffsicheren Stürmer zu finden, egal in welcher Spielklasse, egal wie stark der Rest der Mannschaft ist, ist bekannt. Seit dem Abgang von Goalgetter Ali Ölmez, war es für die Kicker aus der Bezirkshauptstadt vor dem Tor schwieriger. Ölmez selbst trifft für Natschbach weiter wie am Fließband, mit mehr als einem Tor pro Spiel. Ein Stürmer, den sich wohl die meisten Unterhaus-Vereine wünschen würden.

Ohne den passenden Mann in der Spitze, auf den man(n) sich auch an durchschnittlichen Tagen verlassen kann, ist es fast unmöglich, vorne dabei zu sein. Und genau das Problem hofft Neunkirchen, nun behoben zu haben. Man hat bei der Verpflichtung nichts überstürzt, sich mit dem neuen Mann genau befasst, seine Stärken gesehen. Mit Andras Dunai kommt ein Angreifer, der ebenfalls eine richtig starke Torquote zu verzeichnen hat.

Ein Transfer, der sich definitiv lohnen kann. Neunkirchen war bereits in der letzten Saison in der Lage, gegen die Topteams Leistung zu bringen. Mit Dunai wird man wieder in der Lage sein, vorne anzuklopfen, die „Großen“ in der Liga zu ärgern…