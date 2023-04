Der richtige Zeitpunkt

So weit, dass es die ominösen Spatzen bereits von den Dächern pfiffen, war es nicht – aber dennoch gab es um einen möglichen Trainerwechsel bei der SV Gloggnitz immer wieder Spekulationen. Am Dienstag setzte Thomas Leonhardsberger seine Spieler darüber in Kenntnis, dass seine Zeit in Gloggnitz zu Ende gehen würde. Auf beidseitigen Beschluss.

Bei aller Kritik, die normalerweise an dieser Stelle bei Trainerwechseln geäußert wird, ist in diesem Fall der sprichwörtliche Hut zu ziehen. Der Zeitpunkt ist absolut richtig – für alle Beteiligten.

Leonhardsberger kann ohne Stress den Markt sondieren, ist seit Dienstag bestimmt auf einigen Wunschlisten aufgeleuchtet. Gloggnitz kann bei der Nachfolgersuche seriös und mit der nötigen zeitlichen Dauer vorgehen – und wenn dann ein neuer Coach gefunden wird, kann der Nachfolger sich auch entsprechend in der Kaderplanung einbringen.