Die Daumen sind gedrückt

Egal ob am Schwechater Flughafen, am Neunkirchner Hauptplatz oder während der Kämpfe zu Hause vor dem Fernseher. Wer 2021 bei den Feierlichkeiten von Michael Polleres dabei war, hat gesehen, wie sehr die Region „ihre“ Silber-Medaillengewinnerin nach den Olympischen Spielen ins Herz geschlossen hat. Verständlich, dass jede Meldung über Polleres polarisiert und interessiert – und die Erfolgsnachricht wie jetzt die „Goldene“ bei den Masters in Jerusalem, hohe (Euphorie-)Wellen schlägt.

Je näher Paris und die Olympischen Spiele 2024 rücken, desto genauer verfolgt der geneigte Beobachter die Hoffnungsträgerin der gesamten Judo-Nation. Egal was die Zukunft trägt. Den Platz im Sport-Firmament kann Polleres niemand mehr nehmen. Mit weiteren Erfolgen kann sie nur dazu beitragen, dass ihr heller Stern noch heller scheint und die Generationen überdauert.