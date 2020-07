Es wird eine spannende Saison in der 1. Landesliga werden – das steht schon jetzt fest. Selten zuvor war knapp ein Monat vor dem Auftakt in der Prognose die Spitze so breit und so ausgeglichen wie jetzt. Corona mischte die Karten neu, ließ das Feld enger zusammenrutschen. Mittendrin statt nur dabei: der USV Scheiblingkirchen. Und auch, wenn die Verantwortlichen in der Vergangenheit immer bemüht waren, die Geheimfavoriten-Rolle von sich wegzuweisen, gingen ihnen mit Fortdauer der Landesliga-Zugehörigkeit langsam aber sicher die Argumente dafür aus.

Eigentlich hatte Scheiblingkirchen mit Marco Untergrabner und Christopher Hatzl ein solide Vorstellung am Transfermarkt geboten – dass sie am letzten Tag mit Danijel Vukasinovic und Paul Wustinger noch einmal nachlegen, zeigt, dass der USV Scheiblingkirchen Lunte gerochen hat und die Gunst der Stunde nutzen will. Der Wind steht so gut wie noch nie zuvor, dass Scheiblingkirchen eine Top-Platzierung abstaubt…

Als Spitzen-Kandidat auf den Titel in der 1. Landesliga wird Scheiblingkirchen wohl nie gehen – aber: Auch beim Titel 2017 eine Etage tiefer, waren andere Teams am Papier eigentlich über Scheibling‘ zu stellen.