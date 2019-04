Gegen einen unbequemen und ambitionierten Gegner in Unterzahl in der Nachspielzeit zur Entscheidung treffen – Neunkirchen macht es am vergangenen Sonntag gegen Mönichkirchen spannend. Eine alte Fußballer Weisheit besagt, dass man so am Ende Meister wird… Die Mannschaft von Jürgen Röcher steht jetzt, zehn Runden vor Schluss, vor einem absoluten Schlüsselspiel am Weg zum Titel. Gegen den schärfsten Verfolger aus Hochwolkersdorf kann Neunkirchen mit einem Sieg den Vorsprung auf neun Zähler ausbauen. Damit wäre die Truppe aus der Bezirkshauptstadt nicht mehr einzuholen. Auch, wenn diese Worte auch an dieser Stelle in der Saison fielen – und der Ausgang bekanntlich ein anderer war, Zöbern doch noch sensationell die Aufholjagd glückte. Neunkirchen kann diese Woche sein Meisterstück abliefern.

Und außer Hochwolkersdorf? Wer könnte Neunkirchen noch ins Schwitzen bringen? Eine gute Frage, denn das restliche Feld ist im Rückspiegel immer kleiner geworden: Mönichkirchen verabschiedete sich mit zwei Niederlagen in Folge von den Mini-Titelchancen, Scheiblingkirchens Zweier-Mannschaft biss sich überraschenderweise an Natschbach die Zähne aus…