Schon längere Zeit war man in Aspang auf der Suche nach Ersatz für die beiden Ex-Legionäre Istvan Matetits und Daniel Fekete. Ein Abgang, wie von Goalgetter Matetits, tut jedem Verein weh, dennoch kann es eine gute Lösung sein. Die beiden Legionäre fanden aus diversen Gründen nicht mehr die Motivation und den Einsatz aus der Vergangenheit. Da ist die teils schmerzhafte Trennung nur logisch und nachvollziehbar.

Lueger und sein Team haben sich nicht nur in der Umgebung nach neuen Spielern umgesehen. Der Trainer selbst graste die österreichischen, aber auch die ungarischen Sportplätze ab, um neue Leistungsträger für sein Team zu finden. Am Ende einigte man sich mit zwei talentierten ungarischen Spielern.

Im Winter ist der Blick in unsere Nachbarländer wohl auch notwendig. Zu wenige Spieler, die einem Verein mit Ambitionen weiterhelfen können, sind in der Winterpause bereit, ihre Vereinsfarben zu wechseln. Aber nicht nur für den SC Aspang könnten sich Reisen und Gespräche im Ausland auszahlen. In Hirschwang sucht man immer noch verbissen nach einem Ersatzmann für den verletzten Stefan Vollnhofer. Auch für das Team von Hans Hafenscherr könnte ein genauerer Blick über den Tellerrand die passende Lösung bringen.