Hirschwang, Weissenbach – und Zöbern. Während für die beiden erstgenannten drei Siege zum Auftakt dem Plansoll entsprechen, ist der Dritte im Bunde eine gelungene Überraschung aus dem Süden des Bezirks. Der Aufsteiger mischt die 1. Klasse frech auf – diese Ausbeute hatten wohl auch vereinsintern nur die größten Optimisten auf dem Plan. Mit Siegen gegen Leobersdorf, Felixdorf und Pitten hat sich Zöbern lautstark zu Wort gemeldet, sind damit in der nächsten Etage angekommen.

Vorzeichen dafür gab‘s schon im Meistercup, als Gebietsliga-Champion Gloggnitz bis in die Schlussphase zittern musste, einen knappen Sieg aus dem Au-stadion entführen zu können. Zöbern hat das geschafft, was sich jeder Aufsteiger vornimmt – die Euphorie aus dem Meisterjahr zu konservieren. Das ist in vielen Fällen schwer genug, denn es braucht nur eine suboptimale Vorbereitung oder wie in Felixdorf drei Runden ohne Sieg und schon ist das meisterliche Hochgefühl verschwunden. Zöbern hat im Vorjahr unter Beweis gestellt, dass sie nichts von Wahrscheinlichkeitsrechnungen halten und haben viele Beobachter der Szene, für die Konkurrent Neunkirchen quasi im Herbst schon fix Meister war, eines besseren belehrt – darunter auch den Autor dieser Zeilen. Das gibt Selbstvertrauen.