Bis Freitagabend war die Statistik des Scheiblingkirchner Saisonstarts durchaus ansehnlich: Vier Spiele, ein Sieg, drei Unentschieden – null Niederlagen. Darunter auch das heroische 3:3 nach 0:3-Rückstand gegen Neusiedl und das glückliche 2:2 gegen Titelfavorit Stripfing. Nach den 90 Minuten gegen Traiskirchen und der ersten Niederlage in dieser Saison lädt der Blick auf den bisherigen Saisonverlauf doch zu Sorgenfalten ein.

Alles eine Frage der Perspektive. Denn natürlich bleiben die sechs Punkte auf dem Konto unverändert okay, nur eine Pleite aus fünf Runden ist auch in Ordnung – allerdings wartet der USV Scheiblingkirchen auch seit über einem Monat auf einen vollen Erfolg. Die nächsten Wochen entscheidet Scheiblingkirchen selbst, aus welcher Perspektive dieser Start dann zu betrachten sein wird – die Qualität in der Mannschaft lässt den geneigten Fan zuversichtlich sein.