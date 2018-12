Zwischen Christkindlmarkt und Adventkranz, zwischen Skipiste und Rodelbahn – die Vorbereitungen für die Wintertransferzeit im Jänner erfolgt quasi unter dem Mistelzweig. Und ähnlich wie das morgendliche Eiskratzen beim Auto gestaltet sich die Suche am Transfermarkt ähnlich mühsam.

Denn in der Regel ist nur eine sehr überschaubare Anzahl an Spielern erhältlich: Meistens sind es jene Kicker, die entweder selbst das Weite suchen oder das Weite suchen müssen, weil ihre Leistungen im Herbst nicht entsprochen haben. Beide Arten sind tendenziell rar, weil oft das Frühjahr noch als Chance gesehen wird, eine verkorkste Hinrunde wieder gut zu machen.

Für Vereine, die handeln wollen oder handeln müssen, eine schwere Aufgabe – wie zum Beispiel Hirschwang. Die Vereinsführung weiß, dass für den Titelkampf im Frühjahr und in vorausschauender Überlegung für die Gebietsliga in der Folgesaison eine qualitativ hochwertige Verstärkung kein Fehler wäre. Ähnlich die Situation in Kirchberg – um vom Abstieg davon zu laufen, müssen Ende Jänner beim Transferfoto vier, fünf neue Spieler in die Kamera lächeln. Logisch, dass da der Blick ins benachbarte Ausland schweift – denn dort ist der Markt naturgemäß üppiger.