Es war eine eigenartige Transferzeit, die in diesen Tagen zu Ende ging. Corona sei „dank“. Viel Ungewissheit, gemischt mit notwendiger wirtschaftlicher Vorsicht ergaben vor allem in den unteren Ligen sehr kurze und wenig ausführliche Transferlisten. Große Investitionen blieben durch die Bank aus – und dabei ist nur in der 2. Klasse Wechsel mit dem USV Natschbach als Ausnahme die Bestätigung dieser Regel. Durch die schlanken Personalprogramme ergibt sich vor allem eines: Das Feld ist näher zusammengerutscht. Egal, ob beim USV Scheiblingkirchen in der 1. Landesliga oder eine Etage tiefer beim Bezirks-Duo aus Breitenau und Gloggnitz – große, übermächtige Gegner sind in keiner der beiden Leistungsstufen in Sicht. Bei günstigem Rückenwind ist für das Top-Trio viel bis sehr viel möglich.

In der 1. Klasse Süd hat vor allem Aspang mit dem Königstransfer von Daniel Tometschek aufhorchen lassen – allerdings wird‘s auch dort noch ausgeglichener. Gleiches gilt für die 2. Klasse Wechsel und die bereits erwähnten Natschbacher: Auch dort hat sich das Feld weiter zusammengeschoben. Mit „Corona-Meister“ Scheiblingkirchen II, Kirchberg und Co. wird es ein heißer Tanz an der Spitze.

Für große Würfe gab‘s diesen Sommer keinen Grund – die könnten im Winter folgen…