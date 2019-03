Die Chancen, dass sich in Scheiblingkirchen irgendjemand die Tabelle ausschneidet und einrahmt, sind trotz Platz zwei gering. Ebenso wenig werden wohl überschwängliche Glückwünsche angenommen. Scheiblingkirchen im März 2019 – im Spitzenfeld der 1. Landesliga. Und die Mannschaft von Thomas Husar ist gekommen, um zu bleiben. Das haben die ersten beiden Partien im Frühjahr gezeigt. Spratzern und Ortmann mit jeweils vier Toren bedienen, zwei Gegentreffer nach Standards – Scheiblingkirchens Momentaufnahme hält auch einer detaillierten Betrachtung stand.

Aber, was aus Scheiblingkirchner Sicht noch viel wichtiger ist: Die Tabelle ist mehr als nur ein Standbild. Es ist der Spiegel für die weite Reise, den Verein, Mannschaft und Trainer in den letzten Jahren aus dem Abstiegskampf der 2. Landesliga gemeinsam absolviert haben. Egal, was am Ende dieser Saison dabei herausschaut: Darauf können die Protagonisten schon jetzt stolz sein.

Und auch, wenn der Weg bis dahin noch weit ist – ganz hinten, ganz klein am Horizont schimmert die nächste Saison. Da sorgt Scheiblingkirchen mit solchen Leistungen und Ergebnissen schon jetzt für Vorfreude bei den eigenen Fans.