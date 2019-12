Das Kalenderjahr 2019 geht in die erfolgreichsten Jahre der jüngeren Fußballgeschichte ein. Mit einem Meistertitel in der Gebietsliga, einem Triumph im NÖ-Meistercup, einer starken Saison in der 1. Landesliga haben die drei Flaggschiffe aus Breitenau, Gloggnitz und Scheiblingkirchen sich selbst und der Generation danach eine ordentliche Messlatte gesetzt. Nicht zu vergessen der Meistertitel des SC Neunkirchen – der erste seit den goldenen Landesliga-Tagen…

Das wird nur schwer zu toppen sein: Aus dem einfachen Grund, da der Bezirk nicht mehr in der Gebietsliga und dem Meistercup vertreten ist. Allerdings gibt es dennoch genug Gründe, sich auf das Fußballjahr 2020 zu freuen. Zu sehen, wie sich Scheiblingkirchen anschickt, den vereinseigenen Punkte-Rekord aus 2018 im NÖ-Oberhaus zu knacken. Oder zu beobachten, wie Gloggnitz und Breitenau als dynamisches Duo die Bezirks-Fahne in der 2. Landesliga auch über den Sommer hinaus hochhalten.

Und in der 1. Klasse Süd könnten ja Hirschwang oder Pitten für eine Sensation sorgen. Richtig gute Karten hat Scheiblingkirchens KMII auf den Titel in der 2. Klasse Wechsel – es wäre die vorläufige Krönung des aufwendigen Projekts.