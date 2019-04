Als Hirschwang Anfang März seinen Erfolgstrainer Hans Hafenscherr vor die Tür setzte, war die Verwunderung groß. Vor allem, als die Vereinsführung Gründe brachte, die auf sehr wackeligen Beinen daherkamen. Von zu viel Training, von unzufriedenen einheimischen Spielern war die Rede. Der Vorstand wolle mit dem Trainerwechsel dafür sorgen, dass der Spaß wieder zurückkommt. Und: Man würde lieber kurz vor der Saison reagieren, als das Risiko eingehen zu wollen, die ersten Partien und damit die Meisterschaft verloren zu geben…

Zeitsprung, sechs Runden ist die Rückrunde mittlerweile alt.

Mit dem Titelkampf haben die Hirschwanger nichts mehr zu tun. Und am vergangenen Sonntag hat ihre Saison mit der 0:1-Heimpleite gegen Schlusslicht Kirchberg einen neuen Tiefpunkt erreicht. So viel mehr Spaß als hartes Training in der Wintervorbereitung kann das jetzt auch nicht machen…

Natürlich kann niemand sagen, ob nicht auch Hans Hafenscherr nur eine Partie von sechs gewonnen hätte. Und natürlich kann die Krise nicht am Neo-Trainer Philipp Stummer festgemacht werden. Aber wenn ein Vorstand sich entschließt, auf Zuruf einiger Spieler einen erfolgreichen Trainer zu entlassen, dann ist auch klar, auf wessen Kappe der verzockte Titel und die aktuelle Krise gehen.