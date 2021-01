Weit hinter den Erwartungen war Pitten im vergangenen Herbst. Nachvollziehbar, dass Manuel Felber als Trainer die Größe bewies und einen Schritt zurück in die zweite Reihe machte. Mit Coach Dietmar Lueger soll es kurz-, mittel- und langfristig wieder bergauf gehen. Der Kader hat durchaus das Potenzial im vorderen Drittel mitzumischen – der Schatten des Abstiegsgespensts, der da aktuell über dem schicken neuen Vereinsgebäude liegt, hat dort eigentlich nichts verloren. Die 2. Klasse würde dem Traditionsverein nicht schmecken…

Während sich viele Vereine in dieser Corona-Zeit in Zurückhaltung üben, war Pitten bereits fleißig. Mit Marco Zenz kommt ein Spieler, den mehrere Vereine auf dem Zettel hatten. Klar ist, dass Pitten in dieser Transferzeit schon den Grundstein für die Rehabilitation legt. Egal, wann es wieder los geht – noch einmal so eine Halbsaison soll es in Pitten nicht mehr geben. Dafür ist in den vergangenen Jahren im und um den Verein (dank Manuel Felber) zu viel weitergegangen. Mittelfristig kann der Anspruch nur die Gebietsliga sein.