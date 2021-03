Vom Nachwuchs als Team in den Erwachsenenfußball. Die Erfolgsgeschichten aus der jüngeren Vergangenheit kennt man, auch die aus Breitenau. Patrick Haas, Marcel Sittler und andere heute bekannte Namen übernahmen in ganz jungen Jahren das Ruder in der Kampfmannschaft, erspielten sich als U17-Mannschaft innerhalb von zwei Jahren ihren ersten Meistertitel in der 2. Klasse. Wohin die Reise ging, ist bekannt.

Ein paar Jahre später setzte man still und heimlich die gleichen Schritte wieder – jedoch bei den Frauen. Eine gute Entscheidung. Gerhard Schügerl formte aus seiner Mädchenmannschaft eine schlagkräftige Truppe, schaffte den Durchmarsch in die Landesliga und blieb in der Gebietsliga sogar ohne Punktverlust. Derzeit ist man an der Spitze der Landesliga – am Weg in die 2. Liga.

Was man in Breitenau in den letzten Jahren aufgebaut hat, kann ein Paradebeispiel für jeden Verein, egal ob im Männer- oder Frauenfußball, sein. Mit Vertrauen in die eigene Jugend, Kontinuität und Geduld ist vieles möglich. Wo es bei den Männern eine natürliche Grenze nach oben gibt, stehen den Frauen (noch) alle Türen bis ganz nach oben offen…