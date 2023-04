Scheiblingkirchen und der Kampf um den Klassenerhalt – für einige junge Schlachtenbummler auf der Tribüne ist das etwas Ungewohntes, etwas Neues. Der Verein hat seine Erfahrung darin aber durchaus gemacht – in jüngerer Vergangenheit in der 2. Landesliga Ost, vor gar nicht allzu langer Zeit.

Was aber völliges Neuland ist und was auch schwer gewöhnungsbedürftig ist, ist die technische Mathematik, die vor allem in der Regionalliga Ost die Abstiegsfrage zu einem Zahlenspiel macht. Dazu kommt dann auch noch die völlig unbeeinflussbare „höhere Gewalt“, wenn plötzlich Lizenzen nicht erteilt oder Vereine zurückziehen.

Das sind Umstände, die für Ungewissheit sorgen – auch bei den besten Scheuklappen. Scheibling‘ kann in dieser Lage nur eines machen und so viele Punkte wie möglich sammeln, um es gar nicht soweit kommen zu lassen, dass es einen „Schiffbruch“ anderer Vereine braucht.