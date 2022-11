1:5 gegen Bad Vöslau – und damit Boden gegenüber einem potenziellen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf verloren. Das Wochenende war für Breitenau zum Vergessen. Gegen Obergänserndorf am Samstag gibt es noch eine letzte Chance, um nicht völlig sieglos unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen.

Breitenau-Trainer Josef Kirnbauer setzt auf junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs – für sie kann es ein teures Lehrjahr werden, wenn am Ende der Abstieg in die Gebietsliga steht. Für den Reifungsprozess kann (!) es sicher hilfreich sein, in so einer schwierigen Situation Erfahrung zu sammeln und sich zu behaupten. Allerdings brauchen die jungen Spieler eine gewisse Stabilität und Qualität um sich, um ihr ganzes Potenzial ausschöpfen zu können. Hier hat Breitenau sicher Luft nach oben – und im Winter dringenden Handlungsbedarf, will man als Verein weiterhin 2. Landesliga spielen.