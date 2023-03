Zweifel verstummen

Man musste dann doch einen gewissen Anhang zur Schwarzmalerei haben, Scheiblingkirchen noch irgendwie nach dem abgelaufenen Herbst in die Nähe des Abstiegskampfs zu bringen. Zweifler und Kritiker blieben aber dennoch am Wort, denn unter gewissen Szenarien hätte es vielleicht (!) noch irgendwie knapp werden können. Doch nach fünf Punkten in den ersten drei Partien ist auch damit endgültig Schluss.

Vor allem, weil Scheiblingkirchen endlich den Stripfing-Fluch abschüttelte, dem Tabellenführer zum ersten Mal in der langjährigen und liga-übergreifenden Rivalität drei Punkte abnahm.

Spätestens jetzt können die Planungen für den Sommer (und die nächste Saison) beginnen. Da hat Scheiblingkirchen aufgrund der Altersstruktur eine Liste von Personalthemen, die es gilt mit Fingerspitzengefühl und wirtschaftlich klug abzuhandeln.