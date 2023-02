Welche personellen Auswirkungen die Landtagswahl speziell auf den Bezirk hat, ist seit der Vorwoche evident. Nachdem Waltraud Ungersböcks Abschied aus dem Landtag bereits mit Bekanntwerden des ÖVP-Vorzugsstimmenergebnisses fix war, muss sich mit Andrea Kahofer auch die SPÖ-Bundesrätin von ihrer Funktion trennen. Dass sie aktuell sogar Vizepräsidentin der Länderkammer ist, ändert daran nichts.

Ein Karriereende bedeutet das für beide nicht. Ungersböck ist erst seit 2020 Vizebürgermeisterin in Scheiblingkirchen, der Weg an die Gemeinde-Spitze scheint vorgezeichnet. Und auch Kahofer ist in Neunkirchen als Stadträtin aktiv, eine Wiederkandidatur noch dazu gut möglich. Trotzdem ist das Ausscheiden beider als Verlust für den Bezirk zu werten: Nicht nur, dass Neunkirchen künftig zwei Abgeordnete weniger hat – künftig wird der Bezirk Neunkirchen in St. Pölten einmal mehr ausschließlich von Männern repräsentiert.