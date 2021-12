Viel Mut und Glück nötig

Mit einem gastronomischen Paukenschlag endet das Jahr in der Bezirkshauptstadt: Herbert Schwarz übergibt sein Lokaljuwel „Platzhirsch“ am Hauptplatz an Dejan „Deki“ Simic, der seit Jahren erfolgreich seinen „Italiener“ in der Fabriksgasse betreibt.

Über die Beweggründe möchte der Gastronom nicht zu viele Worte verlieren. Zu schmerzvoll ist das Ende. Vor allem für einen, der auch als „Mister P.“ seit Jahrzehnten einiges in der Gastronomieszene in Neunkirchen bewegt hat.

Dass die Inbetriebnahme seines mit viel Liebe hergerichteten Lokals just in die Coronazeit fiel, war sicherlich ein großer und schwerer Hemmschuh, um erfolgreich und optimistisch in die Zukunft blicken zu können.

Nachfolger Simic ist jedenfalls ein „alter Fuchs“ in der Branche. Für den Mut, es zu versuchen, ist ihm zu danken und viel Glück zu wünschen. Das wird er mit Sicherheit brauchen.