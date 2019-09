Sieben an der Zahl sind es, die aktuell in Breitenau fehlen – einfach zu viel. So viele Spieler aus der Stammformation kann keine Mannschaft kompensieren. Auf keiner Ebene. Ja, Verletzungspech haben (fast) alle Vereine. Irgendwer fehlt immer. Das ist leider Teil des Sports. Dennoch ist das Klagelied, dass Breitenau aktuell anstimmt fundierter als jenes der Konkurrenz. Denn als Liga-Neuling mit neuem Trainer und einer neuen Kaderstruktur wiegt jeder Ausfall doppelt so schwer. Und das, ausgerechnet nachdem die Mannschaft von Christopher Maucha mit beiden Füßen in der neuen Leistungsstufe aufgestanden ist.

Durch die ausgebrochene „Seuche“ werden die zwei Siege, die Breitenau am Konto hat, noch wichtiger. Die drei Punkte gegen Sierndorf und die gegen Eggendorf sind aktuell Gold wert. Denn im „Worst Case Scenario“ wäre Breitenau nach sieben Runden ohne Punkte dagestanden. Und hätte bis Juni gebraucht, um sich aus der Abstiegszone zu befreien.

Auch, wenn Breitenau in Vollbesetzung durchaus liga-tauglich ist – die aktuelle Situation darf nicht unterschätzt werden. Denn die beiden Schlusslichter aus Korneuburg und Eggendorf sind für einen Senkrechtstart in dieser Saison mehr als überfällig – und werden sich noch weit nach vorne schieben.