Ein Verkehrsunfall eines Spielers wenige Stunden vor dem Spiel Ternitz gegen Willendorf überschattete den Spieltag in der 2. Klasse Wechsel. Die Gedanken und das Mitgefühl sind bei seiner Familie und seinen Freunden.

In solchen Situationen kann man wenig richtig und sehr viel falsch machen. Das einzig richtige wäre gewesen, die Partie abzusagen und bei einem geeigneten Termin neu anzusetzen. Die Wertung als Nichtantritt und als 0:3 für Ternitz und gegen Willendorf wäre weit weg von der Sensibilität, die es in einer solchen Situation braucht. Und hier muss auch Ternitz als Gegner Größe zeigen und auf die drei Punkte am grünen Tisch verzichten – im Sinne der großen verbindenden Komponente, die der Fußball am Ende des Tages immer sein soll.

Aber selbst wenn es so ausgeht: Fußball ist in dieser Situation, nach diesen Geschehnissen völlige Nebensache.