Vorbildliche Kooperation

Ein bemerkenswertes gemeinsames Projekt haben die zwei Brauereien Wolfsbräu und Schwarzbräu aus den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt ins Leben gerufen. Weil der eine an seine Kapazitäten gestoßen war, der andere aber noch freie hatte, wird seit einigen Monaten beim Brauen gemeinsame Sache gemacht. Was in einigen anderen Branchen undenkbar gewesen und wo man dem Mitbewerber wohl nicht so entgegengekommen wäre, wurde hier mit einer Kooperation besiegelt, die durchaus Sinn macht.

Sowohl in ökologischer als auch ökonomischer Sicht. Synergien können beim Einkauf, Brauen, aber auch beim Vertrieb erzielt werden. Eine nachhaltige Geschichte durch und durch. Mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass nun sogar ein erstes, eigenes gemeinsames Bier herausgebracht wird. So gesehen ein Vorzeigeprojekt für die ganze Region. Das hoffentlich auch Nachahmer findet. Auf eine erfolgreiche Zukunft darf daher zu Recht angestoßen werden, Zum Wohle!