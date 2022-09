Wachablösen eingeläutet

Eduard Rettenbacher hat es in Payerbach gemacht. Die Stadträte Andrea Reisenbauer und Franz Stix haben es in Ternitz getan: Sie alle haben sich in den vergangenen Tagen aus ihren politischen Ämtern zurückgezogen. Aus verantwortungsvollen Ämtern wie Bürgermeister oder Stadtrat, die diese Personen allesamt sehr lange ausgeübt haben.

Aus Altersgründen ist es für sie Zeit geworden, nun einen Schlussstrich zu ziehen. Eine weise und auch zukunftsrichtige Entscheidung. Jüngere folgen nach. Jüngere, die wahrscheinlich noch mehr Kraft und Energie haben. Die sie für die kommenden Jahre brauchen werden. Es ist davon auszugehen, dass in den Bezirksgemeinden bis zur Gemeinderatswahl 2025 noch viele diesen Beispielen folgen werden.

Den „Alten“ ist für ihre Arbeit, ihr Engagement zu danken. Den „Jungen“ dafür viel Glück zu wünschen. Sie werden es brauchen. Denn die Zeiten werden nicht einfacher.