Wenn die Titelkandidaten der 2. Klasse Wechsel diskutiert werden, kommt immer ein Vereinsname wie aus der Pistole geschossen – Natschbach. Die Mannschaft von Christian Banovits ist personell top besetzt, hat Spieler in ihren Reihen, die wissen, wie man Meister wird. Umso überraschter waren am vergangenen Wochenende die Blicke, als die 1:11-Niederlage der Natschbacher gegen die 1. Klasse Süd-Truppe aus Grimmenstein die Runde machte.

Denn auch wenn die neu-formierte Grimmenstein-Mannschaft mit der aus der Vorsaison nichts mehr zu tun hat – ein zweistelliges Ergebnis hatte im Vorfeld niemand am Zettel.

Eine Tragödie Shakespeare‘schem Ausmaß ist auch eine Pleite in dieser Höhe in der Vorbereitung freilich nicht – oft genug beginnen die Geschichten von starken Saisons mit dem Satz: „Und in der Sommervorbereitung sah es eigentlich noch gar nicht danach aus…“ – denn so ein Ergebnis kann ein Weckruf zur richtigen Zeit sein.