„Liebe vergeht, Hektar besteht“, heißt es im Volksmund. Im Fußball ist es eher „die Liga vergeht, die Infrastruktur besteht“ – und genau das ist es, was gerade in Scheiblingkirchen passiert. Denn auch wenn der sportliche Aufstieg noch fünf, zehn, zwanzig Jahre andauern wird – feststeht, dass die Infrastruktur ihn überdauern wird. Der Kunstrasen war vor schon ein guter Anfang, die Adaptierung der Tribüne, des Vereinsheims, der Betreuerbänke und der Rest-Infrastruktur zeigen, dass hier auch abseits des grünen Rasens an die Zukunft gedacht wird. Denn sollte die nächste Kicker-Generation sportlich die großen Fußstapfen ihrer Vorgänger nicht erfüllen können, ist die Anlage immerhin noch im Top-Bereich der Region angesiedelt. Das gilt nahezu wortgleich auch für das Gloggnitzer Alpenstadion…

Die aktuellen Verantwortlichen haben aus der Vergangenheit gelernt –da gab es genug Teams, die beim Aufstieg die Infrastruktur vernachlässigten und kurz darauf am und neben dem Platz auf und in Ruinen standen.