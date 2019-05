Nach dem unfreiwilligen Selbstreinigungsprozess startet die FPÖ Neunkirchen nun einen Neubeginn. Stadtparteiobfrau Regina Danov will dabei nicht nur vermehrt mit neuen Themen, sondern auch neuen Gesichtern punkten.

Einer, der dabei federführend ins Geschehen eingreifen wird, ist ihr neuer Stellvertreter Helmut Fiedler. Und auch mit Willi Haberbichler konnte die FPÖ mit dem ehemaligen Bürgerlistengründer und FPÖ-Gemeinderat ein bekanntes Gesicht wieder ins Boot holen.

Wer die Partei in die Gemeinderatswahl führen wird, stehe aber noch nicht fest. Möglicherweise, auch wenn das von allen in Abrede gestellt wird, die nächste Zerreißprobe für die krisengeschüttelte Partei.

In der nächsten Zeit möchte die neue Riege mit positiven Nachrichten und Themen punkten. Denn geredet wurde über die FPÖ Neunkirchen in den letzten Wochen zwar viel, von ihr kam aber nur wenig. Deshalb ist es höchst an der Zeit, Taten sprechen zu lassen.