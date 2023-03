Kommunikation Gemeinde Willendorf hat neue digitale Amtstafel

Lesezeit: 2 Min RN Red. Neunkirchen

Bürgermeister Hannes Bauer, Vizebürgermeisterin Angela Reiterer(beide ÖVP) und Amtsleiter Matthias Bauer vor der neuen Amtstafel.

Foto: zVg

M it der Aufstellung einer neuen digitalen Amtstafel – die bestehende war in die Jahre gekommen – gehe die Gemeinde einen Schritt in Richtung „Bürgerservice der Zukunft“, sagt Ortschef Hannes Bauer (ÖVP).