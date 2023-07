Gesundheitszentrum Breitenstein steht vor der Schließung

Immer wieder war in der Vergangenheit über eine mögliche Schließung spekuliert worden – in der Vorwoche war es aber definitiv soweit: Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB), die das Kompetenzzentrum für Stoffwechselerkrankungen führt, gab die Schließung des Hauses mit Ende des Jahres bekannt. Ein Schritt, der „bereits im Jahr 2016“ beschlossen worden sei, wie Pressesprecher Christian Lechner auf NÖN-Anfrage darlegt: „Die Gebäudesubstanz der Gesundheitseinrichtung war bereits damals in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Für einen allfälligen Weiterbetrieb wäre einerseits mit einer längeren Betriebsschließung und andererseits mit massiven Renovierungskosten zu rechnen gewesen.“ Auch aufgrund der abgeschiedenen Lage und der fehlenden Infrastruktur seien sowohl Auslastung als auch Rentabilität schlecht gewesen.

Stattdessen sei seitens der Versicherungsanstalt ein Neubau im steirischen Mürzzuschlag ins Auge gefasst worden – wegen des Kriegs in der Ukraine und den Preissteigerungen im Baukostensektor habe man das Projekt aber vorläufig einstellen müssen, so Lechner. Nachdem sich die Rahmenbedingungen auch in Breitenstein nicht zum Positiven verändert hätten, habe man die Betriebseinstellung beschlossen. „In Abstimmung mit dem Betriebsrat laufen derzeit Gespräche über eine mögliche Weiterbeschäftigung unserer rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Einrichtungen“, erklärt Lechner.

Die Einrichtung an der Breitensteiner Hauptstraße. Foto: Philipp Grabner

Für die Politik ist die angekündigte Schließung eine Hiobsbotschaft. SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Samwald spricht gar von einem „Kahlschlag für unsere Gesundheitsversorgung“ und fordert eine Fortführung des Hauses. „Mit einer Sanierung des Gebäudes in Breitenstein würde man nicht nur einer Vielzahl von Kurgästen den Zugang zu einer speziell auf Stoffwechselerkrankungen ausgerichteten Versorgung weiter ermöglichen, auch die Gemeinde selbst und die ganzen Zulieferer und heimischen Betriebe würden weiterhin von der Anstalt profitieren“, so Samwald in der Vorwoche. Die SPÖ werde „alles versuchen“, um die Einrichtung zu erhalten, so Samwald.

Auch ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer spricht von „einer Katastrophe für Gemeinde, Region, Zulieferbetriebe und Bedienstete“. Gemeinsam mit Bürgermeister Engelbert Rinnhofer, den er in der Angelegenheit als äußerst engagiert lobt, habe man „alle Hebel in Bewegung gesetzt“, um das Aus zu verhindern. „Allerdings: Wir können niemanden zwingend, es nicht zu tun!“ So sich ein neuer Betreiber finde, werde das Land jedenfalls Unterstützung anbieten. Sein FPÖ-Pendant Jürgen Handler spricht von einem „großen Nachteil für die Region“, für die Bediensteten sei die Entscheidung ein „schwerer Schlag“.

Belebung der Wirtschaft fällt mit Schließung weg

Groß ist der Schock über die Schließung bei ÖVP-Ortschef Engelbert Rinnhofer. Nicht nur, dass die Gäste der Krankenanstalt den Ort belebten, finanziell habe die Gemeinde mit Nächtigungstaxe und Wassereinnahmen profitiert. Er wünsche sich, dass das Haus nach der Schließung bald wiederbelebt werde. „Betreutes Wohnen oder ein Rehazentrum wären schön.“