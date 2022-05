Neunkirchens Minigolf-Platz muss für Padeltennis weichen

Werbung

Wie berichtet, möchte ein privater Investor eine Padeltennisanlage in der Bezirkshauptstadt errichten. Standen neben dem Erholungszentrum und der Sportanlage ursprünglich zwei Standorte zur Auswahl, so dürfte sich nun der Minigolfplatz als zukünftige Spielstätte der neuen Trendsportart herauskristallisieren.

„Die Anlage wird an der Stelle des Minigolfplatzes errichtet und es werden nur so viel Bäume wie notwendig gefällt werden“, weiß ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer. Die Minigolfanlage wird ein paar hundert Meter weiter Richtung Talgasse neu gebaut: „Zwar nur mit sechs bis sieben Löchern, dafür ist sie aber kostenlos bespielbar“, so der Bürgermeister. Eine Lösung, mit der auch die SPÖ leben kann: „Das ist ein vernünftiger Kompromiss. Ich bin mir aber sicher, wenn wir nicht laut aufgeschrien hätten, wäre die Minigolfanlage komplett gestorben“, so SPÖ-Stadtrat Günther Kautz. Derzeit liegen die Verträge zur Ausarbeitung auf. Osterbauer geht davon aus, dass es sich aber nur mehr um eine Formsache handelt und der Beschluss in der Juni-Sitzung des Gemeinderates gefällt werden kann.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.