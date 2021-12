Südbahnhotel Semmering setzt auf ganzjähriges Kulturprogramm

Ein Konzept werde ausgearbeitet und nicht vor Frühjahr 2022 präsentiert, sagte Stefan Wollmann, Geschäftsführer der Südbahnhotel Kulturgesellschaft. Im Zentrum steht das eigene Programm, dazu wird auf Kooperationen gesetzt. So soll es den Kultur.Sommer.Semmering im nächsten Jahr weiter geben, in Zukunft sind auch die Festspiele Reichenau möglicher Kooperationspartner.

Das legendäre ehemalige Grand Hotel hat Immobilienunternehmer Christian Zeller über seine Privatstiftung erworben. Bereits im November, als der Deal bekannt wurde, hieß es, dass es künftig einen Fokus auf Kulturveranstaltungen geben werde.

Ins Leben gerufen wurde die Südbahnhotel Kulturgesellschaft, deren Geschicke Wollmann leitet. Der erfahrene Kulturmanager, der u.a. auch schon für die Wiener Staatsoper, die Wiener Festwochen und die Berliner Festspiele tätig war, widmet sich nun der Entwicklung eines ganzjährigen Kulturprogramms. Dieses soll laut Wollmann über die bis 2025 dauernde Bauphase hinweg bis hin zum tatsächlichen Hotelbetrieb und darüber hinaus bestehen bleiben.

"Wir arbeiten erst seit fünf Wochen daran, viele Gespräche werden derzeit geführt", verriet Wollmann. Details stünden noch nicht fest. Aktuell gelte es, "pure Aufbauarbeit" zu leisten und "breite Fangnetze auszuwerfen".

Und wie soll sich das Programm für die Interessierten anfühlen? "Es soll am einzigartigen Schauplatz orientiert sein, sich aber dennoch von dem abheben, was sonst in der Region oder in den Wiener Konzertsälen zu sehen und zu hören ist." Geplant sind die ersten Veranstaltungen auf Basis des eigenständigen Programms für die zweite Jahreshälfte 2022.