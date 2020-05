,,Ob man den musikalischen Klängen auf den Terrassen und Balkonen im Sonnenschein genießt, oder bei einem Gläschen Sekt im Schatten, gute Laune macht es überall", zeigte sich auch Pflegeheim-Leiterin Anita Pechtold beeindruckt und erfreut.

,,Ein Muttertagskonzert mit Abstand zueinander und trotzdem so berührend. Ein großes Dankeschön an den 1. Neunkirchner Musikverein!", so ihr Resumee.