Senioren Neunkirchen: Initiative soll Leben retten

Welche Medikamente nimmt ein Patient regelmäßig ein? Bestehen Allergien? Und wer soll über einen allfälligen Notfall informiert werden?

Es sind Fragen wie diese, die die sogenannte „Rotkreuz-Dose“ beantwortet: Aufbewahrt an einem zentralen Ort im Haushalt wie dem Kühlschrank, soll sie eintreffenden Rettungskräften bei einem Notfall wertvolle Informationen über den Patienten geben. Auf Initiative von Christine Vorauer, Bezirksobfrau der NÖ Senioren in Neunkirchen, haben in der Vorwoche alle Ortsgruppen des Bezirks für jedes Mitglied eine solche Dose erhalten.

Das Projekt ist einzigartig in NÖ, soll aber durchaus Vorbildcharakter haben, wurde bei der Übergabe unisono betont.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.