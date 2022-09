Thernberg/Krumbach: Bier-Hochzeit der Kult-Brauer

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Was macht man als Bierbrauer, wenn die eigene Anlage in die Jahre gekommen ist, man sich trotzdem weiter entwickeln möchte, aber einen Kollegen in der Nähe kennt, der noch freie Braukapazitäten hat? Richtig, gemeinsame Sachen! Was vielleicht in anderen Branchen undenkbar wäre, haben der Thernberger Wolfsbräu-Macher Markus Wagner und Krumbachs Schwarzbräu-Boss Gerald Schwarz seit einem halben Jahr in die Realität umgesetzt: Sie nutzen die hochmoderne Anlage in Krumbach gemeinsam.

„Es ist für uns eine Win-Win-Situation, sowohl aus ökologischer, als auch ökonomischer Sicht“, schwärmen die beiden beim Besuch der NÖN in der Produktionsstätte direkt an der Bundesstraße bei Krumbach. Synergien können beim Einkauf, bei der Produktion und teilweise auch im Vertrieb erzielt werden. Man habe sich zwar schon immer gut verstanden, „überrascht war ich aber trotzdem, als sich Markus bei mir gemeldet hat“, erinnert sich Gerald Schwarz mit einem Schmunzeln.

Überlegt habe er nicht lange. Denn die Kooperation sei eine, die viel Sinn mache. Zudem haben die beiden Kult-Brauer viele Gemeinsamkeiten: Beide machen professionell seit zwölf Jahren Bier, beide lieben die Region und ihre Produkte und beide sehen die großindustrielle Herstellung des Gerstensaftes mit durchaus kritischen Augen. Deshalb werde aktuell auch kein weiteres Wachstum angestrebt: „Wir sind mit dem, was wir machen, zufrieden.“ Zufrieden sind auch die Kunden, die sich zum Großteil in der Gastronomie und im Privatbereich befinden. Nur ausgewählte Einzelhändler oder Genussläden in der Region bieten das Schwarzbräu und Wolfsbräu an.

Erstes gemeinsames Kind: ein Winterbock

Und die Kooperation bringt auch für die Kunden viele angenehme Nebeneffekte: So gibt es seit einiger Zeit das helle Wolfsbräu unter dem Namen „Zwölf Schluck Bier“ auch in kleinen handlichen Flaschen und es ist nun noch länger haltbar. Und am 29. Oktober wird das erste gemeinsame Kind, ein Winterbock, aus der Taufe gehoben! Getrennt bleibt vorerst nur der Verkauf: Die jeweiligen Biere sind entweder in Krumbach oder in Thernberg erhältlich.

