Videoüberwachung vorerst nur im Neunkirchner Bad

Kleinere Brötchen als ursprünglich geplant muss die Stadtgemeinde bei der Videoüberwachung backen. Der Grund liegt in einem ersten Angebot, das nicht nur der Opposition zu teuer ist.

Rund 20.000 Euro wären für die Videoüberwachung im Schafferhofergarten, im Stadtpark und dem Erholungszentrum laut Kostenvoranschlag zu berappen gewesen. „Das muss billiger auch gehen!“ – eine Meinung, die nicht nur die Opposition in Form vom SPÖ-Stadtrat Günther Kautz vertritt. Deshalb wird das Projekt im Ausschuss noch einmal genau überprüft, „auch unter Einbindung unserer IT-Abteilung“, wie ÖVP-Stadtrat Thomas Berger erklärt.

Er gibt allerdings zu bedenken, dass man schon ein Mindestmaß an Qualität benötigt und diese eben Geld koste, um die Videoüberwachung sinnvoll einzusetzen: „Mit einem Equipment, das ich über ,Amazon‘ bestelle, ist es da nicht getan. Denn die Personen müssen ja nicht nur in der Nacht, sondern auch auf weite Entfernung erkannt werden.“ Ziel sei es, mit einem günstigeren Preis den Betrieb zu starten: „Und das wird vorerst nur im Erholungszentrum sein. Da wollen wir uns dann anschauen, wie es funktioniert und weitere Schlüsse daraus ziehen“, so Berger, der von einem Start frühestens Anfang des nächsten Jahres spricht.

Bei der FPÖ begrüßt man die Vorgangsweise: „Null Toleranz bei Vandalismus und Gewalt. Für solche Taten muss es am Ende Konsequenzen geben, was nur geschehen kann, wenn man die Taten und Täter ausforschen kann“, so Gemeinderätin und Stadtparteiobfrau Regina Danov.