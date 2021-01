Das teilte das Rathaus am Donnerstagmittag mit. Die Aktion der Stadtgemeinde erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Neunkirchen. Die Testung ist laut Aussendung jeden Dienstag im Rathaus von 7 bis 17 Uhr und jeden Donnerstag von 7 bis 15 Uhr (ausgenommen an Feiertagen) möglich. Für die Teilnahme ist eine telefonische Terminbuchung sowie eine Registrierung nötig. Jeder Bürger mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Niederösterreich, der über sechs Jahre alt ist, kann dieses Angebot nutzen, konkretisierte die Stadt in der Mitteilung.

Stadtchef: "Beitrag im Kampf gegen Pandemie"

„Als Bezirkshauptstadt war es uns wichtig, diesen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie zu leisten und so zu helfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Andererseits können Bürgerinnen und Bürger so rasch und gratis ein aktuelles Testergebnis erhalten“, wird Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) zitiert. „Ich lade alle herzlich ein, dieses Angebot zu nutzen und bedanke mich ganz herzlich beim Roten Kreuz, das uns bei der Organisation tatkräftig unterstützt.“

Testtermine werden laut Rathaus telefonisch unter 02635/601 DW 14 vergeben. Zusätzlich ist es nötig, wie bisher bei den Flächentests, die persönlichen Daten unter www.testung.at/anmeldung einzugeben. Mitzubringen sind die E-Card, ein Ausweis sowie eine FFP2-Maske.

Bei der Testung erhält man einen Informationszettel mit einem QR-Code, mit dem das Ergebnis des Schnelltests binnen einer Stunde online abgefragt werden kann. Bei Angabe einer gültigen Handynummer wird das Ergebnis zusätzlich auch per SMS übermittelt.

Nicht an der Testung teilnehmen dürfen: