Alter Tresor ohne Schlüssel aufgetaucht: EVN sucht "Panzerknacker"

Bis 1987 wurden in dem Kraftwerk Kohle, Gas und Öl zu Stromerzeugung eingesetzt. Heute dient der Standort als großes Rundholzlager an dem bis zu 5 Prozent des Jahresbedarfs gelagert werden. Der Lagerplatz bietet außerdem genügend Fläche für kurzfristige Überkapazitäten an Schnittgut, welche bei unvorhergesehenen Ereignissen wie Windbruch oder Borkenkäferbefall benötigt werden. Zusätzlich gibt es noch an mehreren Standorten kleine Holzlager welche zusätzlich die Versorgung absichern.