LK Neunkirchen: Unter den besten Betriebsküchen Österreichs vertreten

Ähnlich wie an Restaurants „Hauben“ oder „Sterne“ verliehen werden, werden an Großküchen „Kessel“ und „Blätter“ verliehen. „Kessel“ steht für Qualität, Wirtschaftlichkeit, Marketing und Mitarbeitermotivation, grüne „Blätter“ für den Umweltfaktor. Das Küchenteam des Landesklinikums Neunkirchen unter der Leitung von Herbert Bauer erreichte bei der Rezertifizierung heuer erneut vier „Kessel“ und drei grüne „Blätter“ und ist damit österreichweit unter den am besten bewerteten Betrieben zu finden.

„Ich gratuliere dem gesamten Team der Küche und den Serviceassistentinnen und -assistenten auf den Stationen zu dem hervorragenden Ergebnis und bedanke mich für die ausgezeichnete Arbeit. Durch die hohe Qualität der Speisen wird ein wichtiger Beitrag zur bestmöglichen Betreuung der Patientinnen und Patienten geleistet“, ist der Kaufmännische Direktor Johann Ungersböck auf die Auszeichnung stolz.

„Diese Auszeichnung ist Bestätigung für unsere täglichen Bemühungen, unseren Kunden abwechslungsreiche und schmackhafte Menüs anbieten zu können, und Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiter fortzusetzen. Lebensmittel aus der Region stehen ja für Qualität, Genuss und Sicherheit, und genau hier wollen wir uns noch intensiver um weitere regionale Lieferanten bemühen. Damit haben die verwendeten Lebensmittel möglichst wenige Transport-Kilometer am Buckel und wir können damit eine besondere Frische garantieren. Zudem bleibt die Wertschöpfung in noch höherem Maße in der engeren Umgebung. Ein großes Lob gebührt meinem Team für das Engagement und die hervorragende Leistung“, freut sich Küchenchef Herbert Bauer.