Virtueller Infotag zur Pflegeschule in Neunkirchen .

Die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflegeschule Neunkirchen startet am 15. September wieder je einen Lehrgang in den beiden Pflegeassistenzberufen, die einjährige Ausbildung in der Pflegeassistenz und die zweijährige Ausbildung in der Pflegefachassistenz. Für alle an der Ausbildung Interessierte veranstaltet man bereits am kommenden, 19. März, von 13 bis 16:30 Uhr einen Info-Nachmittag.