Neue Ausbildung zur Assistenz in Ordinationen

Eine Ausbildung im Bereich der medizinischen Assistenz ist eine Investition in die Zukunft. Nicht nur in niedergelassenen Ordinationen bei Allgemeinmedizinern und Fachärzten finden die Ordinationsassistentinnen zukünftig ihr Betätigungsfeld, auch in den niederösterreichischen Landeskliniken wird diese Berufsgruppe zukünftig vermehrt eingesetzt.

„Wir freuen uns diese Berufsgruppe an unserer Schule zukünftig auszubilden und begrüßen unserer ersten Ordinationsassistentinnen sehr herzlich“, so das Team der Schule.

Die Auszubildenden konnten bereits das Basismodul erfolgreich abschließen und beginnen nun die fachspezifische Ausbildung. „Wir sind sehr gespannt auf die weitere Ausbildung und freuen uns schon auf unseren Praxiseinsatz in den Ordinationen und den Kliniken“, so der Tenor der Teilnehmerinnen des Aufbaumoduls zur Ordinationsassistentin.