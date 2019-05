389 Schülerinnen und Schüler aus 22 Klassen nahmen an dem Wettbewerb der Sparkasse Neunkirchen und der Rax-Seilbahn teil.

Die Sparkasse Neunkirchen und die Rax-Seilbahn veranstalteten auch dieses Jahr wieder den Kreativ-Team-Bewerb mit den zweiten Klassen der Volksschulen im Bezirk Neunkirchen. 389 Schüler aus 22 Klassen nahmen an dem Wettbewerb teil und reichten ihre Kunstwerke zum Thema „Die vier Jahreszeiten am Berg“ ein. Zwölf Klassen erhielten für die besten Arbeiten einen Teampreis: Rax-Seilbahn-Tickets für die gesamte Klasse, welche von der Rax-Seilbahn gesponsert wurden. Die Sparkasse Neunkirchen unterstützt die Siegerklassen mit einem Kostenzuschuss für die Busfahrt.

Der Hauptpreis für das kreativste Werk ging heuer an die Klasse der Volksschule Wartmannstetten. Die 21 Schüler der zweiten Klasse freuten sich über ihren Gewinn: Ein Rax-Ausflug inklusive Mittagessen und Übernachtung in der Schutzhütte Ottohaus.

Als Trostpreis für all jene, die nicht gewonnen haben, gab es für jeden Schüler eine praktische Trinkflasche für den nächsten Schulausflug.