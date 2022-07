100 Jahre NÖ: Zwangsarbeiter schrieb Tagebuch in Ternitzer Lager

Werbung

In Ternitz gab es während des Zweiten Weltkriegs drei Zwangsarbeiterlager, da das Stahlwerk ein bedeutender Rüstungsbetrieb war. Das sogenannte „Rohrbach-Lager“ befand sich außerhalb von Rohrbach nahe dem dortigen Steinbruch und der heutigen Bahnunterführung.

Das „Schneeberg-Lager“ befand sich unmittelbar neben dem Stahlwerk, es bestand aus acht Baracken. Das „Semmering-Lager“ in Blindendorf war das größte Lager in Ternitz, heute ist dieses Areal von Siedlungshäusern überbaut. Bei Kriegsende dürften dort mindestens 2.000 Zwangsarbeiter in etwa 40 Baracken untergebracht worden sein.

Im sogenannten „Schneeberg-Lager“ lebte seit 1943 der junge Franzose Francis Jeanno, der aufgrund eines Gesetzes der Kollaborationsregierung unter Marschall Petain zur Arbeit in Deutschland zwangsverpflichtet wurde. Der Arbeitseinsatz sollte theoretisch nach zwei Jahren am 31. März 1945 enden, doch just an jenem Tag erreichte der Vormarsch der Roten Armee unsere Gegend. Und ebenfalls an diesem Tag begann der damals 22-jährige Jeanno ein Tagebuch zu schreiben – warum wusste er nicht, wie er selbst schrieb.

Er und sein Kamerad „Tintin“ beschlossen, nicht der allgemeinen Absetzbewegung nach Westen zu folgen, sondern bei der mit ihnen befreundeten Hilde Schweiger, die in Buchbach ein Gasthaus führte, Zuflucht zu suchen. Dort müssen sie sich immer wieder vor der Polizei verstecken, denn noch ist die Rote Armee nicht da, erst am 2. April, dem Ostermontag, erreichen sowjetische Soldaten Buchbach. In weiterer Folge beschreibt Jeanno in seinem Tagebuch auch ungeschönt Plünderungen von Geschäften und Fabriken.

Bereits Mitte April wurde den Franzosen mitgeteilt, dass sie zu Fuß nach Wiener Neustadt gehen müssen, um von dort aus über den Umweg über Odessa repatriiert zu werden. Nachdem dort aber nur große Zerstörung herrschte, mussten die beiden Franzosen zu Fuß weiter nach Sopron gehen, wo sie endlich in einen Zug steigen konnten. Es begann eine Odyssee durch Ungarn, die schließlich in Veszprem vorläufig ein Ende fand.

Eindrucksvoll beschreibt Jeanno hier auch das ambivalente Verhältnis zu den Sowjetsoldaten, die allgegenwärtig scheinen. Erst nach dem Kriegsende, am 26. Mai, begann die Rückreise nach Frankreich, mit dem Zug über Österreich und Deutschland, sie endete am 11. Juni in Paris.

Francis Jeanno entschloss sich erst im Jahr 2000, sein mit Bleistift verfasstes Tagebuch in eine Reinschrift zu bringen und im Jahr 2005 erschien die deutsche Übersetzung von Barbara Heissenberger, herausgegeben von Christoph Haberl und illustriert von Robert Hammerstiel im Eigenverlag des Vereins Sozial- und Kulturinitiative Triangel.

Francis Jeanno starb im Jahr 2011 im 89. Lebensjahr. Hilde Schweiger ist 2012 mit 96 Jahren verstorben.

