Ternitzerin erzählt mit Herzblut Geschichten

Anna Ebruster ist 22 Jahre alt. Sie studiert Deutsche Philologie und unterrichtet als Gesangslehrerin bei Kulturreif. Nebenbei findet sie aber auch noch Zeit, um mit Begeisterung ihren Interessen, dem Schauspielern und dem Geschichtenerzählen, nachzugehen.

Als Kind spielte Ebruster gerne bei den Krippenspielen ihrer Tante mit. 2014 versuchte sie dann das erste Mal, ihre eigene Version der Weihnachtsgeschichte auf die Beine zu stellen. „Es war ein eher unkonventionelles Stück, das offensichtlich von Teenagern geschrieben worden ist“, beschreibt sie die Geschichte, die sie sich damals mithilfe ihrer Schwester ausdachte.

Seitdem verfasst die 22-Jährige jedes Jahr ein eigenes Krippenspiel für die Herz-Jesu Pfarre Ternitz und studiert es mit den Kindern ein. Unterstützung erfährt sie dabei von ihrer Familie und ihren Freunden. Die ersten Stücke schrieb sie gemeinsam mit ihrer Oma, erinnert sie sich zurück. Auch bei der Organisation der Kostüme, der musikalischen Begleitung und der Kinderbetreuung während der Krippenandacht kann sie auf ihre Hilfe zählen.

Mit Stolz, Freude und Traditionsbewusstsein

„Ich schreibe gerne Geschichten und Theaterstücke und Kinder für das Schauspielen zu begeistern, macht mir unglaublich Spaß, deshalb mach‘ ich das gern“, sagt sie.

Da die Studentin die Geschichte immer wieder anders erzählt und dabei eine neue Botschaft vermitteln will, findet sie jedes Jahr einen weiteren Blickwinkel, den sie zu beleuchten weiß. Besonders stolz ist sie auf das Krippenspiel von Weihnachten 2018. Damals wurde die Geschichte aus der Sicht eines Sterns erzählt. Ihre Vision war es, dass der Stern bis zum Ende des Krippenspiels nach und nach immer heller leuchtete. Um das zu erreichen, nähte sie eine 30 Meter lange Lichterkette an das Kostüm.

Auch wenn die Organisation eines Krippenspiels in der ohnehin schon hektischen Weihnachtszeit sehr stressig sein kann, macht es Ebruster gerne. Es ist ihr wichtig, einen Teil dazu beizutragen, diese Tradition weiterzuführen. „Es ist jedes Jahr so schön zu sehen, wie viele Leute Freude daran haben.“

Übrigens: Das Krippenspiel findet heuer am 24. Dezember um 16 Uhr in der Herz-Jesu Kirche in Ternitz statt.