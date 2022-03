Bezirk Neunkirchen: 20-Jährige bangt um Familie in Ukraine-Krieg

„Ich konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr essen. Ich war gedanklich einfach nicht mehr da.“ In welcher Situation sich die 20-jährige Krisztina Dobrovolszka derzeit befindet, kann man sich wohl nur schwer vorstellen. Mutter, Schwester und Großeltern leben in der Westukraine, umgeben von Bombeneinschlägen und täglichem Sirenenalarm.

„Man geht im ersten Moment natürlich vom Schlimmsten aus.“

Am 20. Februar marschierten russische Militärkräfte in die Ukraine ein und griffen an. Als Krisztina Dobrovolszka – sie lernt in den Tourismusschulen am Semmering – davon erfuhr, brach für sie eine Welt zusammen. „Man geht im ersten Moment natürlich vom Schlimmsten aus. Ich habe nur gehört, dass ein Flughafen, der nur zwei Kilometer von meiner Familie entfernt liegt, in Brand gesetzt wurde. Außerdem gab es Luftangriffe“, schildert sie die schrecklichen Szenen, die ihre Familie hautnah erleben musste.

Im ersten Moment dachte die 20-Jährige an die Flucht ihrer Familie: „Ich wollte sie bei mir haben. Doch das ist alles nicht so einfach. Es gibt viele Menschen, die das Land verlassen wollen.“

Tägliche Telefonate mit Mutter oder Schwester

Kontakt zur Familie zu halten fällt derzeit nicht schwer. Sowohl ihre Mutter als auch ihre 16-jährige Schwester seien immer am Handy erreichbar. „Als der Krieg ausgebrochen ist, habe ich alle Bekannten in der Ukraine angerufen und ihnen gesagt, wie sehr ich sie liebe. Man kann ja nicht wissen, was passiert.“

Flucht ist für die gesamte Familie laut ihr keine Option. Ihre Schwester nimmt – sehr zur Beruhigung von Krisztina Dobrovolszka – den Weg von der Ukraine nach Österreich auf sich.

„Meine Mutter bringt sie zur Grenze und danach kommt sie zu mir nach Österreich. Das beruhigt mich schon sehr. Natürlich hätte ich auch gerne meine Mutter bei mir. Sie hat sich aber dazu entschieden, vor Ort zu bleiben“, erzählt die Tourismusschülerin. Ihre Großeltern werden trotz der Gefahren ebenfalls in der Ukraine bleiben: „Sie sind beide schon alt und haben gemeint, dass sie ihr Leben schon gelebt haben. Und wenn etwas passieren sollte, dann passiert es eben. Das war für mich eine sehr schlimme Aussage.“

Mutter bleibt in Ukraine, um zu helfen

Lidia Dobrovolszka, die Mutter der 20-Jährigen, verlässt ihr Heimatland ganz bewusst nicht. Sie entschied sich dazu, als Freiwillige Flüchtlingen zu helfen. „Meine Familie hat über die Jahre Geld gespart und sich dazu entschieden, es in Hilfsleistungen zu investieren. Mithilfe von weiteren Familien wurde die Schule meiner Schwester in eine Unterkunft für Frauen und Kinder umgebaut. Deren Männer befinden sich im Krieg“, so die Schülerin.

Dass ihre Familie derzeit noch finanziell unabhängig ist, sei dem Job ihres Vaters zu verdanken. Dieser arbeite nämlich in Frankreich und bekomme deshalb noch sein Gehalt. „Andere Ukrainer bekommen derzeit kein Geld mehr. Es wird nichts ausbezahlt. Sie könnten mit dem Geld aber auch nichts kaufen, da die Läden leer sind“, gibt sie Einblicke in die derzeitige Lebenssituation tausender Ukrainer.

Doch damit nicht genug: Mit dem Krieg steige auch die Anzahl der Raubüberfälle. „Manche tarnen sich als Polizisten, halten jemanden auf und sagen, dass sie das Auto brauchen. Und dann fahren sie damit einfach weg. Meiner Familie ist das noch nicht passiert“, so die Schülerin über die steigende Kriminalität.

Spendenaktion in Tourismusschule

Die Not in der Ukraine ist laut Krisztina Dobrovolszka, vor allem wenn es um Hygieneartikel, Gewand oder Babynahrung geht, eine sehr große. Deshalb möchte sie in ihrer Schule ebenfalls einen Spendenaufruf starten: „Die Leute benötigen dort alle möglichen Sachspenden. Innerhalb der Ukraine gibt es keine Waren mehr.“

