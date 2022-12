Neunkirchner SPÖ übt Kritik an Adventständen

Werbung

Irritiert über den Umstand, dass jetzt auch am Hauptplatz an drei Wochenenden ein Adventmarkt in kleiner Form abgehalten wird, zeigt man sich bei der SPÖ. „Mit uns wurde nie im Vorfeld darüber gesprochen. Und dass jetzt gleich am ersten Wochenende die ÖVP zwei Tage einen Stand mietet, schaut schon sehr nach Wahlkampf aus“, nimmt sich Stadtrat und Klubobmann Günther Kautz kein Blatt vor den Mund. Er ortet, dass bei der Standvergabe „nur Busenfreunde des Bürgermeisters zum Zug gekommen sind“, wie er sagt.

ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer bestätigt auf Nachfrage der NÖN, dass hier auch nicht alles nach seinem Wunsch verlaufen sei: „Ich habe auch sehr spät davon erfahren und dann vergessen, die Information weiterzugeben. Das war ein Fehler, für den ich mich bei den Fraktionen schon entschuldigt habe.“ Er habe angeboten, einen zusätzlichen Stand aufzustellen: „Das wurde aber wegen zu knapper Vorbereitungszeit abgelehnt.“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.