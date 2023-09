Kritik an „Bucklige Welt Rallye“ sorgt im Vorfeld für laute Töne

Ebendort regt sich Widerstand gegen das Motorsportevent. „Nicht zeitgemäß“ findet der Grünen-Politiker Josef Kerschbaumer die Pläne. „Die Rallye in unserem Erholungsgebiet abzuhalten, ist wie ein Schlag ins Gesicht für unsere Bemühungen im Klimaschutz. Die e5-Gemeinde Warth verliert weiter an Boden im Umweltschutz. Der Warther Gemeinderat wurde in die Entscheidung nicht eingebunden. Das ist inakzeptabel.“

Ein weiterer Protestgrund ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Warther Rotten Steyersberg, Ponholz, Schaffernak, Reissach und Heißenhof am Samstag, 16. September, eine rund siebenstündige Straßensperre in Kauf nehmen müssen. Eine hohe Verkehrsbelastung durch die An- und Abreise der zahlreich erwarteten Rallye-Fans komme noch dazu.

„Unglaublich, so etwas zu genehmigen!“

Verärgert zeigt sich auch Barbara Domnanits aus Haßbach-Ponholz. „Ich finde es unglaublich, dass in unserem Erholungsgebiet eine solche Veranstaltung genehmigt wird. Wie kann es im Sinne der Gemeinde Warth sein, eine derart umweltbedenkliche Veranstaltung abzuhalten? Wir sind ein Luftkurgebiet, wir lieben die Ruhe und die noch mehrfach unberührte Natur.“

„Weniger Belastung als bei einem Fußballspiel“

Veranstalter Willi Stengg sieht die Beschwerden naturgemäß aus einem anderen Blickpunkt. „Wir sind seit zwei Jahren dabei, die Rallye-Veranstaltungen grün zu machen. Wir fahren größtenteils mit Hybrid- und Elektroautos. Beim Rennen liegen wir von der CO2-Belastung unter jedem Fußballspiel. Das heißt, die Besucher, die zu einem Fußballspiel kommen, verursachen eine höhere CO2-Belastung. Die Rallye-Autos fahren mit synthetischem Kraftstoff. Es gibt immer Leute, die sich beschweren, aber die Veranstaltung findet einmal im Jahr in der Buckligen Welt statt und die Prüfungen sind so weit auseinander, damit wir die Region nicht nur an einem Punkt belasten. Weiters darf man nicht vergessen – 90 Prozent der Hotels im Umkreis von 60 Kilometern sind ausgebucht“, hält der Veranstalter entgegen.