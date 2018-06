Seit zehn Jahren werden Gemälde von Voka versteigert. So geschehen auch am vergangenen Mittwoch. Neben zahlreichen Bietern im Auktionshaus Kinsky in Wien war auch ein Telefon-Anbieter, der sich für das großformatige, farbenprächtige Gemälde New York City, 2016 (Acryl auf Leinwand, gerahmt, 130 x 170 cm) interessierte. Minuten später ging das Bild (Schätzpreis 15.000 bis 30.000 Euro) für 22.000 Euro an den Meistbietenden. Wer der Käufer ist, bleibt streng geheim. Auch dem Künstler wird der Name des Käufers nicht preisgegeben.

Für den Puchberger Künstler Voka sind Auktionen ein wichtiger Bestandteil, um am internationalen Kunstmarkt wahrgenommen zu werden. „Wenn du kein internationales Auktionsergebnis vorweisen kannst, ist man als Künstler am internationalen Kunstmarkt nicht existent. Es ist auch ein Risiko dabei, sollten meine Bilder nicht versteigert werden, ist das schlecht für meinen internationalen Status“ so Voka.

Ausstellungen, außer in der Zürcher Galerie Kunst7 und in der Galerie Hartinger in Wien, wird es von Voka keine mehr geben. „Die Galerien organisieren meine Ausstellungen. Ich darf keine Werke in meinem Showroom und Atelier in Puchberg mehr verkaufen“ klärt Voka auf.

Apropos verkaufen: Die Galerie Kunst7 verkaufte – nur von Voka – 50 Gemälde in den letzten zwei Jahren. Die Galerie Hartinger ist auf vielen Kunstmessen präsent, wo Voka mit ein, zwei Werken weltweit der internationalen Kunstszene vorgestellt wird.